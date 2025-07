ONU espera que EUA recupere seu lugar na ajuda ao desenvolvimento

A Conferência de Sevilha sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4) foi concluída nesta quinta-feira (3) com um apelo por maior cooperação entre os países, enquanto a ONU expressou a esperança de que os Estados Unidos retornem a um papel central na ajuda aos países do Sul.

"Esperamos que a FFD4 seja lembrada como uma conferência em que o mundo optou pela cooperação em vez da fragmentação", declarou a secretária-geral-adjunta da ONU, Amina Mohammed, no encerramento do encontro de quatro dias realizado no sul da Espanha.