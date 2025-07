"Ninguém quer que a história acabe aqui", diz Jhon Arias, destaque do Fluminense

O atacante colombiano Jhon Arias abriu caminho, jogando um futebol de alto nível, para se tornar uma das estrelas da Copa do Mundo de Clubes. Em entrevista à AFP, o ídolo do Fluminense se mostra animado com a chegada às semifinais: "Nenhum de nós quer que a história termine aqui". Ele se saiu tão bem nos Estados Unidos que seus companheiros o chamam de "nosso Pelé colombiano", apelido que viralizou nas redes sociais, mas que não agrada muito ao ídolo do time carioca.

A verdade é que o colombiano de 27 anos foi eleito o Melhor em Campo em três das quatro partidas do Fluminense no torneio, incluindo a surpreendente vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão nas oitavas de final. Arias falou à AFP horas antes da partida das quartas de final contra o Al-Hilal, time da Arábia Saudita que também surpreendeu ao derrotar o Manchester City por 4 a 3. Cariocas e sauditas se enfrentam nesta sexta-feira, em Orlando, às 16h (horário de Brasília). "Conhecemos o poder do futebol saudita, o crescimento que ele vivenciou e tudo o que o Al-Hilal representa em sua liga. Também não é coincidência que eles estejam nas quartas de final e tenham feito um torneio tão bom", alerta. - "Não é nenhuma surpresa" -

Pergunta: Muitos duvidavam do Fluminense. Qual foi a chave para chegar até as quartas? Resposta: "Não tem muitos segredos, fizemos um trabalho honesto, baseado na humildade e também na consciência de quem somos como clube, conhecendo nossos pontos fortes e o bom grupo que temos. Para nós, o que conquistamos não é nenhuma surpresa. Chegamos em um momento forte e estamos fazendo uma Copa de Clubes digna do que é o Fluminense". P: Você se vê nas semifinais?

R: "Nossa base é pensar em um jogo de cada vez. No momento, estamos pensando nas quartas de final. Não é saudável nos precipitarmos, considerando o respeito que demonstramos em cada fase. Primeiro, temos que provar isso e conquistar em campo, que é onde conquistamos tudo. Claramente, estamos animados, mas só sonharemos com as semifinais depois de darmos o passo". P: Muitos dizem que você é o melhor jogador da Copa de Clubes. Você é? R: "Não, não me guio muito por aspectos individuais; o individual é simplesmente um mimo ao trabalho da equipe. Esse tem sido um dos meus alicerces pessoais. Não me deixo seduzir facilmente por elogios, porque geralmente tenho uma boa noção de quem sou, com o que contribuo e com o que posso contribuir, então sei lidar muito bem com elogios e críticas, porque eles não mudam minha essência em nada. No geral, tem sido um bom torneio. Meus companheiros realmente valorizam os aspectos individuais, e nenhum de nós quer que a história acabe aqui".

- Apelido incômodo - P: Como você se sente quando te chamam de Pelé colombiano? R: "Não gosto muito. Me sinto muito desconfortável com esse apelido. Todos nós sabemos o ícone global que o Pelé é, e sinto que cada jogador tem uma história diferente, temos a nossa própria história.