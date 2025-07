Netanyahu promete devolver todos os reféns de Gaza

Roland Lloyd Parry, com equipe da AFP em Gaza

Roland Lloyd Parry, com equipe da AFP em Gaza Autor

O presidente americano Donald Trump afirmou esta semana que Israel tinha aceitado um cessar-fogo em Gaza de 60 dias, que poderia levar ao retorno das pessoas ainda mantidas em cativeiro depois do ataque do Hamas em outubro de 2023, que deu origem à guerra.

"Quero que as pessoas de Gaza estejam seguras, isso é o mais importante", afirmou o presidente republicano. "Eles passaram por um inferno", acrescentou.

O dirigente israelense se reunirá na próxima semana em Washington com Trump, que adiantou que seria "muito firme" em sua posição para conseguir um cessar-fogo em Gaza.

"Sinto um profundo compromisso, primeiro e sobretudo, para garantir o retorno de todos os sequestrados, todos eles", disse Netanyahu aos moradores do kibutz Nir Oz, a comuna agrícola onde as milícias islamistas sequestraram mais pessoas.

Nos últimos dias, os líderes israelenses reiteraram o seu objetivo de eliminar o Hamas, apesar do possível cessar-fogo proposto por Trump que o grupo islamista está agora analisando, conforme anunciou na terça-feira.

Muitos buscaram refúgio em antigos recintos escolares que repetidamente acabam sendo alvos do Exército israelense, que acusa o Hamas de se esconder entre os civis.

Procurado pela AFP, o Exército israelense disse que o ataque à escola "atingiu um terrorista crucial do Hamas que operava em um centro de comando e controle na Cidade de Gaza".

As restrições ao trabalho jornalístico na Faixa de Gaza e as dificuldades para acessar certas áreas impossibilitam a AFP de verificar de forma independente os balanços e detalhes comunicados pela Defesa Civil do território palestino.

Destes, 38 eram palestinos que esperavam receber ajuda humanitária em três locais no centro e no sul de Gaza.

"Antes do ataque, foram tomados numerosos passos para mitigar o risco de ferir civis, como o uso de munições de precisão, monitoramento aéreo e outros tipos de inteligência", apontou.

- 'Isto não é vida' -

No recinto escolar atacado, imagens da AFP mostram crianças vagando entre o edifício carbonizado, no qual ainda havia alguns escombros em chamas. Alguns palestinos recuperavam objetos entre as ruínas e móveis destruídos espalhados pelo chão.

"Isto não é vida. Já sofremos o suficiente", afirmava Um Yassin Abu Awda, uma sobrevivente do ataque no hospital Al Shifa.

"Que nos ataquem [Israel] com uma bomba nuclear e acabem logo com tudo ou que a consciência das pessoas desperte finalmente", protestou.

O conflito atual em Gaza teve início em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel, que resultou em 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP feito com base em dados oficiais israelenses.

A campanha militar de Israel contra Gaza matou 57.130 pessoas, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde de este território governado pelo Hamas. A ONU considera esses dados confiáveis.

