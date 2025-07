Lula homenageia papa Francisco e Mujica em cúpula do Mercosul

"Desde a última cúpula em Montevidéu, perdemos duas grandes referências do Cone Sul, o presidente Pepe Mujica e o papa Francisco", disse Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou estar orgulhoso de "vir do mesmo quadrante de Terra" que o papa Francisco e o ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, que faleceram recentemente, durante seu discurso na cúpula do Mercosul em Buenos Aires nesta quinta-feira (3).

O pontífice argentino faleceu em 21 de abril, enquanto o líder uruguaio morreu em 13 de maio.

"Tenho orgulho de vir do mesmo quadrante de Terra que esses dois seres humanos excepcionais", acrescentou.

O discurso do presidente brasileiro ocorreu durante a cúpula semestral do Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, realizada no Palácio San Martín, em Buenos Aires, nesta quinta-feira.

Após a plenária desta quinta, a Argentina entregará a presidência temporária do bloco ao Brasil.