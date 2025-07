Jürgen Klopp 'devastado' pela morte de Diogo Jota

O treinador alemão Jürgen Klopp, que dirigiu Diogo Jota durante seus anos no Liverpool, declarou estar "devastado" após o anúncio, nesta quinta-feira (3), do trágico falecimento do português de 28 anos em um acidente de trânsito. "É um momento em que estou lutando! Deve haver um propósito maior! Mas eu não consigo enxergá-lo! Estou devastado pelo falecimento de Diogo e de seu irmão André", escreveu Klopp em seu perfil no Instagram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O alemão, que esteve no banco do Liverpool entre 2015 e 2024, contratou o português para os Reds em setembro de 2020. Klopp acompanhou a mensagem com três fotos ao lado de Diogo Jota. Em uma delas aparece abraçando o jogador, em outra tocam os punhos, e na última os dois apertam as mãos. "Diogo não era apenas um jogador fantástico, mas também um grande amigo, um marido e um pai carinhoso e atencioso! Sentiremos muito a sua falta!", acrescentou o técnico alemão. "Todas as minhas orações, pensamentos e força para Rute (a mulher de Diogo Jota, com quem ele se casou no final de junho), para as crianças, para a família, os amigos e todos aqueles que o amavam. Descanse em paz - Amor", concluiu.