Jennifer Geerlings-Simons será a primeira mulher presidente do Suriname

O Parlamento do Suriname elegerá Jennifer Geerlings-Simons como a primeira mulher presidente do país, após o atual partido no poder desistir, nesta quinta-feira (3), de nomear um candidato para fazer oposição a ela. A sessão para eleger o novo representante será realizada no domingo (6) na Assembleia Nacional onde o partido de Geerlings-Simons, de 71 anos, obteve 18 dos 51 assentos.

Seu companheiro de chapa, Gregory Rusland, de 65 anos, será o novo vice-presidente. Ambos serão eleitos sem oposição e por aclamação na Assembleia Nacional após as eleições parlamentares de 25 de maio. Geerlings-Simons pertence ao Partido Nacional Democrático (NDP, na sigla em inglês), fundado pelo ex-ditador Desi Bouterse, falecido na clandestinidade em dezembro de 2024. Ela conseguiu uma aliança com outras cinco organizações para alcançar a maioria de dois terços necessária para assegurar a presidência e um mandato de cinco anos. Sua eleição não era certa porque o Partido de Reforma Progressista (VHP), do presidente Chan Santokhi, também buscava montar uma coalizão para permanecer no poder.

O VHP conseguiu 17 assentos, mas informou em um comunicado que "depois de profundas deliberações e com plena consciência de suas responsabilidades, decidiu não apresentar candidatos para os cargos de presidente e vice-presidente da República do Suriname nas eleições do próximo domingo na Assembleia Nacional". "Saímos das eleições como o segundo maior partido, mas devemos concluir que nas circunstâncias atuais isso não proporciona um mandato viável para assumir responsabilidades governamentais", acrescentou o texto. O presidente do Parlamento, Ashin Adhin, disse à imprensa que o Legislativo havia recebido somente a indicação do NDP, apoiada e assinada por 34 legisladores, a maioria qualificada necessária.