Irã anuncia reabertura de seu espaço aéreo

"Os aeroportos internacionais de Mehrabad e Imam Khomeini em Teerã, assim como os do norte, leste, oeste e sul do país, retomaram seus serviços e estão prontos para garantir os voos", anunciou a agência oficial Irna.

O Irã anunciou, nesta quinta-feira (3), a reabertura de seu espaço aéreo, inclusive sobre a capital Teerã, que foi fechado em 13 de junho no primeiro dia da guerra contra Israel.

O espaço aéreo iraniano foi totalmente fechado em 13 de junho após o início do ataque sem precedentes lançado por Israel contra o Irã.

Em 25 de junho, no dia seguinte ao cessar-fogo, os voos haviam sido retomados progressivamente, mas apenas no leste do país.

O Irã depois ampliou em 28 de junho a reabertura do espaço aéreo para as companhias estrangeiras que sobrevoam o seu território.

Nesta quinta, a agência Irna especificou que apenas os aeroportos de Isfahan (centro) e Tabriz (noroeste), duas cidades atacadas várias vezes pelos bombardeios israelenses, continuarão fechados até que as infraestruturas estejam operacionais novamente.