Indonésia: equipes de resgate encontram dezenas de sobreviventes após naufrágio de balsa

O acidente

O KMP Tunu Pratama Jaya afundou cerca de meia hora após partir do porto de Ketapang na cidade de Banyuwangi, na noite de quarta-feira, para uma viagem de aproximadamente 5 quilômetros (3,1 milhas) até o porto de Gilimanuk, em Bali, disseram autoridades.

Um helicóptero e 15 barcos procuraram por sobreviventes com a ajuda de pescadores e pessoas em terra. O clima foi um fator significativo no esforço de busca: ondas fortes de até 2 metros de altura e a escuridão prejudicaram os socorristas durante a noite. Embora as condições tenham melhorado na manhã de quinta-feira, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia indicou que as ondas chegaram a 2,5 metros com correntes fortes e ventos na tarde de quinta-feira.

"Para a busca de hoje, estamos nos concentrando em procurar na água, pois as vítimas iniciais foram encontradas na água entre o local do acidente em direção ao porto de Gilimanuk", disse Sigit em comunicado na manhã de quinta-feira.