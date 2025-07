Galês Aaron Ramsey é apresentado como reforço do Pumas do México

O meio-campista galês Aaron Ramsey foi apresentado nesta quinta-feira (3) como nova contratação do Pumas do futebol mexicano, a partir do torneio Apertura de 2025, que começa em 11 de julho.

"Estou muito animado com o desafio com o Pumas. Sinto que estou em um momento muito bom na minha carreira", disse Ramsey em sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Pumas na Universidade Nacional Autônoma do México.