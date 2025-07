França e Espanha preparam construção de duto submarino de hidrogênio

Três operadoras de transporte de gás da Espanha e da França anunciaram, nesta quinta-feira (3), a criação da empresa conjunta BarMar, que administrará a construção de um futuro gasoduto submarino de hidrogênio entre Barcelona e Marselha.

A infraestrutura fará parte do projeto europeu H2Med, que visa conectar as redes de hidrogênio da Península Ibérica com a Alemanha e o noroeste da Europa "para abastecer o continente com hidrogênio verde a preços acessíveis", explica a H2Med em seu site.