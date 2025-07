EUA retira encarregado de negócios na Colômbia em protesto por declarações de Petro

O governo dos Estados Unidos ordenou nesta quinta-feira, 3, a retirada do encarregado de negócios de sua embaixada em Bogotá, John T. MacNamara, em protesto contra declarações do governo do presidente Gustavo Petro.

Em resposta, Petro chamou para consultas o embaixador da Colômbia nos EUA, Daniel García-Peña Jaramillo, instando-o a informar sobre o desenvolvimento da agenda bilateral que inclui transição energética, combate ao narcotráfico e migração.