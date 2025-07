EUA e Colômbia escalam tensão ao chamarem seus altos diplomatas para consultas

No fim de semana, somou-se a revelação de um suposto complô para derrubar Petro com a ajuda de políticos colombianos e americanos. O jornal espanhol El País publicou áudios que sugeriam uma trama golpista liderada pelo ex-chanceler de Petro, Álvaro Leyva. O caso é investigado pela Procuradoria.

O presidente colombiano já tinha denunciado no mês passado uma suposta tentativa de golpe, orquestrada pela "extrema direita" colombiana e americana. Na ocasião, ele afirmou que um "líder", a quem não identificou, tinha falado com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mas destacou na segunda-feira que "não esteve realmente envolvido".

"Não é nada mais que uma conspiração [de Leyva] com o narcotráfico e com a extrema direita aparentemente colombiana e americana", declarou Petro na segunda-feira.

Ainda que por outras razões, a chanceler colombiana, Laura Sarabia, anunciou sua renúncia mais cedo nesta quinta-feira, alegando "diferenças" com Petro.

A demissão da mulher mais poderosa do primeiro governo de esquerda da Colômbia não está diretamente relacionada com o estremecimento das relações com os Estados Unidos, mas a vacância no Ministério das Relações Exteriores dificulta ainda mais possíveis aproximações que poderiam atenuar as tensas relações bilaterais.

Sarabia se afastou do presidente Petro por várias desavenças, a última delas sobre a extensão do contrato com a empresa que fabrica e distribui passaportes colombianos.