Conversas sobre programa nuclear do Irã derrubam preços do petróleo

As cotações do petróleo caíram nesta quinta-feira (3) após vir à tona a notícia de uma retomada das conversas entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano e diante da previsão de que a Opep+ anuncie um aumento de produção.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,45%, para 68,80 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, caiu 0,67%, para 67 dólares.