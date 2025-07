Contratações nos EUA em junho superaram as expectativas; desemprego caiu para 4,1%

Os números do emprego nos Estados Unidos foram melhores do que o esperado em junho, com a criação de mais vagas do que o esperado, e a taxa de desemprego caiu ligeiramente para 4,1%, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (3).

A maior economia do mundo criou 147.000 empregos em junho, mais do que os 110.000 esperados pelos analistas de mercado, segundo uma média compilada pelo MarketWatch. Os especialistas esperavam que a taxa de desemprego fosse de 4,3%.