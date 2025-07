Com desaprovação superior a 90% da população, presidente do Peru dobra o próprio salário

A presidente do Peru, Dina Boluarte, aumentou seu salário em 125%, com o valor chegando a pouco mais de US$ 10 mil, em uma medida amplamente rejeitada pelos peruanos. O novo salário da presidente agora equivale a mais de 31 vezes o salário mínimo no Peru.

A decisão foi tomada na reunião semanal de ministros, disse o secretário de Economia, Raúl Pérez, em uma entrevista coletiva.