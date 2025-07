Chanceler da Colômbia renuncia por 'divergências' com presidente Petro

A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, renunciou nesta quinta-feira (3) devido a "divergências" com o presidente Gustavo Petro, em meio a uma crise ministerial que já viu mais de 50 ministros substituídos em menos de três anos de governo.

Sarabia, uma das aliadas mais próximas do presidente, começou a se distanciar devido a diversas divergências, a mais recente delas relacionada à possível extensão do contrato com a empresa que fabrica e distribui passaportes colombianos.