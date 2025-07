Califórnia registra maior incêndio florestal do ano

O chamado Incêndio Madre teve início na véspera, em uma área montanhosa do condado de San Luis Obispo, a cerca de 350 km de Los Angeles. Em menos de 24 horas, o fogo consumiu mais de 14.000 hectares de vegetação, segundo estimativas oficiais.

Mais de 300 bombeiros combatiam nesta quinta-feira (3) um incêndio florestal fora de controle no sul da Califórnia, o maior registrado neste ano na costa oeste dos Estados Unidos.

As chamas levantaram colunas densas de fumaça, e ordens de evacuação foram emitidas para cerca de 200 pessoas de regiões vizinhas, segundo o jornal San Luis Obispo Tribune.

O fogo também causou o fechamento de uma estrada importante da Califórnia. Segundo os bombeiros do estado, as equipes registraram hoje 5% de contenção do fogo, cuja causa é investigada.

Esse é um dos vários incêndios deste verão no oeste dos Estados Unidos, onde antecipa-se uma temporada difícil em 2025, após um inverno seco e uma primavera quente.

A Califórnia também enfrentará desafios adicionais devido a cortes de pessoal e de recursos em agências federais que trabalham na prevenção e luta contra os incêndios. O estado ainda se recupera dos incêndios que devastaram Los Angeles e causaram a morte de 30 pessoas em janeiro.