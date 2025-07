Brics Brasil: Comunicado pode ser divulgado já no domingo (6), após 1ª reunião de membros

O comunicado oficial da cúpula de líderes do Brics pode ser divulgado já neste domingo, 6, logo após a primeira reunião dos chefes de estado dos países-membros que integram o bloco, conforme apurou o Broadcast.

Os líderes dos países-membros serão recebidos para uma sessão de cumprimentos pelo anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das 9h30 de domingo no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. A reunião dos representantes dos países-membros deve ter início por volta de 11h. Essas primeiras discussões versarão sobre temas como a paz, segurança e reforma da governança global.