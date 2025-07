Ucrânia parece inclinada a produzir armas com aliados mesmo após suspensão de envio por EUA

A Ucrânia está avançando com planos embrionários para a produção conjunta de armas com alguns de seus aliados internacionais, disseram autoridades do alto escalão, enquanto os Estados Unidos anunciaram que estavam suspendendo alguns carregamentos de armas prometidos para ajudar os ucranianos a combater a Rússia.

Esses planos ocorrem em um momento importante na guerra total lançada por Moscou há quase três anos e meio. Uma nova investida russa para capturar mais território ucraniano colocou as defesas de Kiev, já desfalcadas, sob forte pressão, e mísseis e drones russos estão bombardeando cidades ucranianas . Os esforços diplomáticos liderados pelos EUA para encontrar um acordo de paz, entretanto, estagnaram.