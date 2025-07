Setor privado dos EUA sofre primeira redução de empregos em anos

O setor privado dos Estados Unidos perdeu vagas de emprego inesperadamente em junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (2), um possível sinal de desaceleração do mercado de trabalho em meio às incertezas sobre a política tarifária do presidente Donald Trump.

Analistas veem sinais de que a maior economia do mundo pode estar mais fraca do que o esperado, com empresas incertas sobre suas redes de abastecimento e pressionadas com custos adicionais dos impostos.

"Embora as demissões continuem sendo pouco frequentes, a resistência em fazer novas contratações ou substituir funcionários que se aposentaram levou à redução de postos de trabalho no mês passado", disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP.

No entanto, observou que a desaceleração nas contratações "ainda não interrompeu o aumento salarial".

Ao contrário da pesquisa da ADP, analistas esperavam a criação de 100 mil empregos, segundo um consenso do MarketWatch.