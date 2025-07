Seis pessoas acusadas de bruxaria são linchadas até a morte em Burundi

Seis pessoas acusadas de bruxaria morreram queimadas, apedrejadas ou espancadas, nas mãos de uma milícia local em Burundi, declarou, nesta quarta-feira (2), um responsável local à AFP.

Esta fonte, que exigiu anonimato, disse que o incidente ocorreu na segunda-feira (30), após supostas acusações de membros do poderoso movimento juvenil do partido no poder, conhecido como os Imbonerakure, que segundo a ONU e as ONGs é uma milícia.