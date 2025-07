Reino Unido: Starmer vence votação de reforma para bem-estar, mas somente após diluir proposta

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, venceu uma votação crucial no Parlamento britânico sobre seus planos de reduzir os gastos com bem-estar social, mas apenas após diluir as medidas para acalmar a oposição dentro de seu próprio partido.

O projeto de lei passou por 335 votos a 260, após o governo suavizar e adiar cortes nos benefícios para pessoas com deficiência. Mesmo assim, 49 parlamentares trabalhistas votaram contra. Isso representa um golpe para a autoridade de Starmer, que enfrenta uma economia lenta e baixa aprovação.