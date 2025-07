Projeto de lei orçamentária de Trump enfrenta votação decisiva

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Representantes em maio, mas retornará à casa para adoção formal. Seu sucesso, no entanto, não está garantido.

- A agenda de Trump -

"Este projeto de lei é a agenda do presidente Trump e estamos transformando-o em lei", disse o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, em um comunicado. Segundo ele, sua bancada está "preparada para concluir o trabalho".

O pacote cumpre muitas das promessas de campanha de Trump: aumenta os gastos militares, financia uma campanha de deportação de migrantes e alavanca US$ 4,5 trilhões (R$24,52 trilhões) para estender seu alívio fiscal no primeiro mandato. Mas adiciona US$ 3,3 trilhões (R$ 17,98 trilhões) em dívida ao crescente déficit do país.