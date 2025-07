Possíveis cenários para as tarifas de Trump antes da data-limite de 9 de julho

Os parceiros comerciais dos Estados Unidos tentam fechar um acordo com a imprevisível administração do presidente Donald Trump, a uma semana da expiração da pausa decretada em suas tarifas.

No começo de abril, Trump anunciou as denominadas tarifas "recíprocas" contra o resto do mundo: uma taxa mínima de 10%, que chega a 50% para países que exportam mais para os Estados Unidos do que importam produtos americanos.