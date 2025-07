Petróleo sobe impulsionado por suspensão da cooperação de Irã com AIEA

As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (2), impulsionadas pela decisão do Irã de interromper sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o que gera temores de uma nova escalada no Oriente Médio.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, avançou 2,98% para 69,11 dólares.