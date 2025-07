Pai salta de cruzeiro para salvar filha que caiu no mar

Navio da Disney voltava para o sul da Flórida, nos Estados Unidos, após viagem pelas Bahamas. Menina caiu de altura estimada de 15 metros.Um homem pulou de um navio de cruzeiro da Disney na costa dos Estados Unidos para salvar a filha após ela cair da embarcação, informou a imprensa americana. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros comemorando o resgate da dupla, socorrida por um pequeno barco de apoio do cruzeiro. O caso aconteceu no último domingo (29/06). O Disney Dream voltava das Bahamas em direção a Fort Lauderdale, na Flórida, após viagem de quatro dias pelo arquipélago. A embarcação, com capacidade para 4 mil pessoas, tem quase 340 metros de comprimento e 14 deques. A criança teria caído do quarto deque, a uma altura estimada de 15 metros da água – ou o equivalente a um prédio com entre três e quatro andares. O deque é aberto, mas protegido por um guarda-corpo da altura do peitoral de um adulto e por painéis acrílicos, justamente para evitar que ele seja escalado por crianças. Testemunhas relataram ao tabloide New York Post que o pai passou cerca de 20 minutos no mar agarrado à filha antes de o socorro chegar. "Ficamos assistindo, dava para ver duas pessoas pequenininhas… Foi uma loucura, horrível", disse um passageiro à emissora Sky News. "A equipe da Disney foi fenomenal", disse outra passageira que acompanhou o resgate. "Dava para ver que eles treinaram isso. (...) A coisa toda durou talvez 10, 15 minutos, e eles foram trazidos a bordo com segurança." Raridade Acidentes do tipo são raros, mas muitas vezes letais. Segundo um relatório de 2019 da Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro citado pela BBC, das 25 pessoas que caíram ao mar naquele ano, só nove foram salvas. A Disney confirmou o episódio, mas deu poucos detalhes sobre o que aconteceu. "A equipe a bordo do Disney Dream resgatou rapidamente dois passageiros da água", disse um porta-voz. "Nós elogiamos nossos tripulantes pelas habilidades excepcionais e ações rápidas que garantiram o retorno seguro de ambos os hóspedes ao navio em poucos minutos." ra/cn (ots)