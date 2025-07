ONU considera 'preocupante' que o Irã suspenda cooperação com a AIEA

A decisão do Irã de suspender sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) é "obviamente preocupante", disse nesta quarta-feira (2) o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric.

"Vimos a decisão oficial, o que é obviamente preocupante. Acho que o secretário-geral (António Guterres) tem sido muito consistente em seu apelo ao Irã para cooperar com a AIEA e, francamente, a todos os países que trabalham de perto com a AIEA em questões nucleares", disse Dujarric a jornalistas.