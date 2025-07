Objeto que pode ser interestelar está cruzando o sistema solar, indica ESA

Segundo o responsável pela defesa planetária da ESA, Richard Moissl, não há risco de colisão com a Terra.

Um objeto que pode ter origem fora do sistema solar, batizado de A11pl3Z, foi detectado por astrônomos, anunciou na quarta-feira (2) a Agência Espacial Europeia (ESA pela sigla em inglês).

"Ele voará profundamente no sistema solar, simplesmente passando pela órbita de Marte", a uma velocidade estimada de até 60 km por segundo, ou seja, mais de 200 mil km por hora, declarou Moissl à AFP.

Segundo Moissl, sua trajetória indica "que não está em órbita ao redor do Sol, mas que vem do espaço interestelar e retornará para lá".

A União Astronômica Internacional ainda precisa confirmar as características do objeto, que foi detectado no dia 14 de junho e, segundo a ESA, pode ter entre 10 e 20 km de diâmetro.

Se sua natureza for confirmada, seria o terceiro objeto interestelar que pôde ser observado até agora.