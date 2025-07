'Não vamos fechar', diz o presidente da rede privada de distribuição de alimentos em Gaza

O presidente da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma rede privada que fornece ajuda em Gaza com apoio de Washington e Israel, afirmou nesta quarta-feira (2) que continuará suas atividades e negou a morte de palestinos durante as distribuições de comida.

A organização beneficente privada, com sede nos Estados Unidos e com fontes de financiamento opacas, começou a operar em Gaza em 26 de maio, depois de Israel bloquear por mais de dois meses a entrada de ajuda no território palestino.

Em várias ocasiões, o Exército israelense abriu fogo contra centenas de palestinos desesperados para obter comida durante as distribuições de ajuda da GHF em um dos quatro pontos onde opera em Gaza.

Tanto a ONU quanto as principais ONGs de ajuda humanitária se recusaram a colaborar com a organização e afirmam que ela contribui para os objetivos militares israelenses e viola os princípios humanitários básicos.

Moore, um líder cristão evangélico aliado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeita os apelos de várias ONGs para encerrar suas atividades e afirma que entregou mais de um milhão de caixas de alimentos desde o início de suas operações.