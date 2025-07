Ministro israelense insiste pela libertação de reféns após pressão de Trump

"Uma grande maioria dentro do governo e da população (de Israel) apoia o plano de libertação dos reféns. Se a oportunidade se apresentar, não deve ser desperdiçada", escreveu Saar no X.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, pediu nesta quarta-feira (2) que se aproveite a oportunidade para libertar os reféns em Gaza, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter instado o movimento palestino Hamas a concordar com uma trégua de 60 dias.

Segundo a imprensa israelense, os dois principais ministros de extrema direita do gabinete de Benjamin Netanyahu — Bezalel Smotrich (Economia) e Itamar Ben Gvir (Segurança Nacional) — expressaram sua oposição a uma trégua com o Hamas na terça-feira.

Dos 251 reféns sequestrados por combatentes palestinos durante os ataques do Hamas contra Israel em outubro de 2023, 49 permanecem em cativeiro. Destes, acredita-se que 27 tenham morrido, segundo o Exército israelense.

A Defesa Civil do território informou que bombardeios israelenses mataram 14 pessoas nesta quarta-feira.

"Israel aceitou as condições necessárias para cumprir o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para encerrar a guerra", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Espero, pelo bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque (caso contrário, a situação) não melhorará, só piorará", acrescentou.

avm-mj/mib/feb/mas/zm/jc/aa