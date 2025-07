"Minha alma agora também é carioca", diz Payet ao se despedir da torcida do Vasco

O francês Dimitri Payet se despediu da torcida do Vasco da Gama nesta quarta-feira (2) com uma carta aberta, na qual expressou sua gratidão, com "alma carioca", pelo apoio recebido durante sua passagem pelo clube brasileiro.

No dia 9 de junho, o Vasco anunciou a saída do meia-atacante após um "acordo amigável" para rescindir seu contrato.