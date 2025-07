Juiz de Nova York bloqueia revogação de status de proteção a imigrantes haitianos

Um juiz de Nova York suspendeu a ordem do governo do presidente Donald Trump de revogar o Status de Proteção Temporária (TPS) que permite que mais de 520.000 haitianos vivam nos Estados Unidos.

O juiz Brian Cogan indicou que o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) agiu ilegalmente para acelerar a expiração das proteções legais, que haviam sido prorrogadas até fevereiro de 2026 sob o mandato do ex-presidente Joe Biden.

A administração Trump anunciou em fevereiro o cancelamento desse adiamento.

Abalado por um devastador terremoto em 2010 e outro em 2021, o Haiti tem sofrido décadas de instabilidade política e, mais recentemente, uma crescente violência por parte de gangues e grupos armados.

Na semana passada, o DHS anunciou que as deportações começariam no início de setembro, sob o argumento de que a situação no Haiti "melhorou o suficiente para que os cidadãos haitianos possam retornar com segurança às suas casas".