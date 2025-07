Irã suspende cooperação com a agência atômica da ONU

O Irã suspendeu sua cooperação com a agência de energia atômica da ONU nesta quarta-feira(2), intensificando as tensões após a recente guerra com Israel.

O conflito de 12 dias, iniciado em 13 de junho com bombardeios israelenses, abalou ainda mais a relação entre Teerã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).