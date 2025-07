França frustra ataque de jovem 'incel' contra mulheres

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na França, Timothy G. foi preso na sexta-feira perto de uma escola de ensino médio em Saint-Étienne com duas facas na mochila, disseram fontes próximas ao caso. Segundo essas fontes, o jovem, que se identificou claramente como um "incel", queria atacar mulheres.

A Justiça ordenou a prisão preventiva do jovem por associação terrorista com o objetivo de preparar um ou mais crimes contra pessoas, de acordo com a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT).

Com uma aparência jovem e tímida, Timothy G. compareceu na noite de terça-feira vestindo uma camiseta azul perante o juiz que o condenou, observou um jornalista da AFP.

"Vi um adolescente que sofre, não um combatente que se prepara para a ação", disse Maria Snitsar, advogada do jovem nascido em novembro de 2006 no leste da França.