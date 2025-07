EUA registra 'mínimo histórico' de migrantes interceptados em fronteira com México

Desde que voltou ao poder em janeiro, Trump praticamente fechou a fronteira com o México, anunciou o envio de pelo menos 1.500 militares para a região e aplicou uma rígida política migratória.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bateu em junho seu próprio "mínimo histórico" de migrantes interceptados na fronteira com o México, com 6.070, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (2).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O número de travessias ilegais na fronteira caiu consideravelmente durante os últimos meses do mandato do ex-presidente democrata Joe Biden e se acentuou com o retorno de Trump à Casa Branca.

Ao longo da divisa com o México, a patrulha de fronteira americana interceptou 6.070 migrantes que tentaram entrar sem visto, o que representa uma queda de 15% em relação a março, afirma o governo em comunicado.

Em termos de comparação, nos dois primeiros dias de junho do ano passado foram realizadas "mais de 7 mil" interceptações.

Em 28 de junho, os agentes interceptaram apenas 137 migrantes na fronteira com o México, o número "mais baixo em um único dia em um quarto de século", exaltou o DHS.