EUA minimiza importância da pausa na entrega de armas à Ucrânia

A Ucrânia é alvo de ataques com mísseis e drones desde que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, e uma interrupção no fornecimento de munições, especialmente para a defesa aérea, a enfraquece ainda mais.

"O Departamento de Defesa continua oferecendo ao presidente opções robustas no que diz respeito à ajuda militar à Ucrânia, em consonância com o seu objetivo de encerrar esta trágica guerra", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, a jornalistas.

"O departamento analisa e adapta rigorosamente sua abordagem para alcançar este objetivo, ao mesmo tempo que preserva a prontidão militar e as prioridades de defesa dos Estados Unidos", acrescentou.

A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, disse a jornalistas que "isso não é uma interrupção" da ajuda à Ucrânia nem da entrega de armas. Ela também pareceu descartar a ideia de que Kiev não estava ciente dessa pausa nas entregas. "Essa conversa claramente aconteceu", frisou.