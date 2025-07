Cobra é encontrada em avião e atrasa voo na Austrália

Um voo doméstico na Austrália sofreu um atraso de duas horas depois que uma cobra foi encontrada no compartimento de carga do avião, disseram autoridades nesta quarta-feira, 2.

O animal foi encontrado na terça-feira, 1º, quando os passageiros estavam embarcando no voo VA337 da Virgin Australia no Aeroporto de Melbourne com destino a Brisbane, de acordo com o apanhador de cobras Mark Pelley.