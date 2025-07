Wall Street fecha mista em meio a orçamento dos EUA e indicadores econômicos

A Bolsa de Nova York fechou, nesta terça-feira (1º), com resultados mistos após a aprovação no Senado dos Estados Unidos do projeto de orçamento de Donald Trump e uma série de dados econômicos encorajadores.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,91%, enquanto o Nasdaq recuou 0,82% e o S&P 500 caiu 0,11%.