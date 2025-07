Votação do orçamento federal dos EUA chega à reta final no Senado

O Senado dos Estados Unidos continuou nesta terça-feira uma prolongada sessão para votar emendas que visam aprovar a proposta orçamentária do presidente Donald Trump, uma iniciativa impopular que inclui cortes nos gastos sociais e aumentaria a dívida nacional em US$ 3 trilhões (R$ 16,36 trilhões).

Mas os senadores, de olho nas eleições de meio de mandato de 2026, estão divididos sobre as disposições que cortariam US$ 1 trilhão (R$ 5,45 trilhões) em assistência médica e aumentariam o déficit fiscal em mais de US$ 3,3 trilhões (R$18 trilhões) ao longo de uma década, como informou o Escritório de Orçamento do Congresso no domingo.

Trump quer que o pacote seja aprovado antes do início do feriado do Dia da Independência, na sexta-feira.

Mas a iniciativa avançou em ritmo lento após o início da sessão na segunda-feira, na qual os congressistas puderam apresentar emendas ilimitadas antes que o projeto fosse votado na Câmara.

Trump defendeu o orçamento nesta terça-feira em sua plataforma Truth Social, onde declarou que o projeto de lei era "talvez o maior e mais importante do gênero na história" e afirmou que, se não fosse aprovado, significaria "um aumento de impostos de 68%, o maior da história".