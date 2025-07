Vitória confirmada de Zohran Mamdani em primárias democratas à Prefeitura de NY

O socialista Zohran Mamdani foi declarado, nesta terça-feira (1º), o vencedor oficial das primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Nova York, com 12 pontos de vantagem sobre seu principal adversário, o ex-governador do estado Andrew Cuomo.

Segundo a Junta Eleitoral da cidade, Mamdani, de 33 anos, e um desconhecido até alguns meses atrás, obteve 56% dos votos contra 44% para Cuomo, uma estrela veterana do partido, de 67 anos, que admitiu sua derrota na noite da votação, em 24 de junho.