Vendas de Ford, GM e Toyota disparam no 2T nos EUA para evitar tarifas

As fabricantes de veículos Ford, General Motors e Toyota registraram um forte aumento em suas vendas no segundo trimestre nos Estados Unidos em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente porque os consumidores anteciparam suas compras antes da entrada em vigor das tarifas alfandegárias.

No começo de abril, o governo do presidente Donald Trump impôs tarifas de 25% aos carros fabricados integralmente no exterior, e um nível equivalente no começo de maio aos componentes importados para sua montagem nos Estados Unidos.

A Ford também adotou uma política de vendas agressiva e ofereceu aos clientes os mesmos benefícios que dá a seus funcionários em alguns modelos.

A General Motors também obteve bons resultados, com um aumento de 7%. A cota de mercado da empresa sediada em Detroit situou-se em 17,4% no mercado americano.

Após o aumento na primavera boreal, "o ritmo de vendas está se normalizando", afirmou a GM em nota à imprensa nesta terça-feira.