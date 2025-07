Trump repete que ataque dos EUA 'obliterou' instalações nucleares do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que os Estados Unidos "obliteraram" as instalações nucleares do Irã no ataque do mês passado. "Foi além de uma obliteração", afirmou a repórteres ao desembarcar na Flórida, onde repetiu críticas à cobertura do evento pela imprensa. O republicano disse que a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima semana servirá como uma "celebração" pela ofensiva contra os iranianos. Sobre sinais de intensificação da ofensiva russa contra a Ucrânia, Trump se limitou a dizer que "monitora bem de perto" a situação.