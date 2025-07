Trump garante que Israel está disposto a finalizar termos de trégua em Gaza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Israel aceitou as condições necessárias para concluir o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com as partes para encerrar a guerra", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Os cataris e egípcios, que trabalharam muito duro para ajudar a trazer a paz, vão entregar essa proposta final", detalhou.

"Espero, pelo bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite esse acordo, porque [caso contrário, a situação] não vai melhorar, apenas piorar", acrescentou.

Antes das declarações de Trump, um porta-voz do Hamas, Taher al Numu, havia dito à AFP que o movimento estava disposto "a aceitar qualquer proposta que leve ao fim da guerra".