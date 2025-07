Sem previsão de tocar terra, Flossie se torna furacão de categoria 2 no Pacífico

O ciclone Flossie ganhou força e se tornou um furacão de categoria 2, de um total de 5 na escala Saffir-Simpson, nesta terça-feira (1º) no Pacífico, longe do litoral mexicano, e as previsões indicam que não tocará o solo. Às 17h de Brasília, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), o ciclone estava localizado a 285 quilômetros do porto de Manzanillo (oeste) com ventos constantes de 175 km/h.

"Na trajetória prevista, Flossie deve se afastar do sudoeste do México" ainda nesta terça-feira, informou o NHC em nota. Ventos com força de tempestade tropical foram registrados a 150 quilômetros de distância do olho do furacão, que permanecerá afastado por aproximadamente 300 quilômetros da costa oeste do país, segundo as previsões. O fenômeno pode se transformar em um furacão maior, superior à categoria 3, mas seus efeitos se limitem a chuvas na costa central do Pacífico mexicano. Os estados de Michoacán, Colima e Jalisco emitiram recomendações à população devido às precipitações e à forte ressaca no mar. A costa sul do Pacífico mexicano foi atingida há duas semanas pelo furacão Erick, que causou duas mortes e danos materiais.