Rubio: a partir de hoje (1º), a Usaid deixará oficialmente de implementar assistência externa

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta terça, 1º, que os cidadãos do país "não devem pagar impostos para financiar governos falidos em terras distantes", e que, a partir de 1º de julho, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) deixará oficialmente de implementar assistência externa. Em um artigo sobre as mudanças na atuação americana no exterior, especialmente criticando a Usaid, ele afirmou que, no futuro, a assistência será direcionada e limitada no tempo.

"Favoreceremos as nações que demonstraram capacidade e disposição para se ajudarem e direcionaremos nossos recursos para áreas onde possam ter um efeito multiplicador e catalisar o setor privado duradouro, incluindo empresas americanas, e o investimento global", escreveu. "A era de ineficiência sancionada pelo governo chegou oficialmente ao fim. Sob o governo Trump, finalmente teremos uma missão de financiamento estrangeiro nos Estados Unidos que prioriza nossos interesses nacionais", afirmou Rubio.