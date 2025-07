Promotoria de NY retira acusação contra filho de 'El Chapo' após acordo de culpabilidade

A promotoria de Nova York retirou nesta terça-feira (1º) as acusações de narcotráfico que pesavam sobre Ovidio Guzmán, um dos filhos do cofundador do Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, após um acordo para se declarar culpado e evitar um julgamento, segundo autos judiciais.

Ovidio Guzmán, também chamado de "El Ratón", um dos quatro filhos de "El Chapo" conhecidos como "Los Chapitos" que estavam à frente de uma facção do Cartel de Sinaloa, firmou em 30 de junho um documento no qual indica que "deseja se declarar culpado", o que evita que ele tenha que se sentar no banco dos réus.