Presidente do Fed diz que o banco deve permanecer 'completamente apolítico'

O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) deve continuar sendo "completamente apolítico", disse seu presidente, Jerome Powell, nesta terça-feira (1º), após as reiteradas críticas do presidente americano, Donald Trump, por não reduzir as taxas de juros.

"Estamos tentando proporcionar estabilidade macroeconômica, estabilidade financeira e estabilidade econômica para o benefício de todos", disse Powell em uma reunião de responsáveis de bancos centrais em Portugal. "Se quisermos fazer isso com sucesso, temos que fazê-lo de forma completamente apolítica", acrescentou.