Onda de calor coloca Paris em alerta e fecha escolas na Europa

À medida que o fenômeno avança em direção ao norte da Europa, as temperaturas na França devem atingir um pico nesta terça-feira, segundo o serviço meteorológico nacional Météo-France, com áreas ultrapassando 40°C.

Nesta terça-feira, a agência meteorológica de Portugal também anunciou um recorde de temperatura para o mês de junho, com 46,6 ºC atingidos no domingo em Mora, cerca de 100 quilômetros a leste da capital Lisboa.

A Espanha vivenciou o junho mais quente já registrado, com uma temperatura média de 23,6°C, ainda mais alta do que a média normal para julho e agosto, anunciou a agência meteorológica estatal Aemet nesta terça-feira.

Mais de 1.300 escolas na França enviaram seus alunos para casa nos últimos dias do ano letivo, assim como nos Países Baixos, onde as escolas de Roterdã encerrarão as aulas ao meio-dia desta terça-feira, com previsão de temperaturas de 38°C.

Na vizinha Alemanha, os alunos podem aproveitar as férias devido ao calor "hitzefrei", uma prática que remonta ao século XIX. Colônia se prepara para 38°C, e Berlim espera 37°C.

"Este evento é incomum porque é extremo, ocorre no início do verão, e a mudança climática certamente o piorou", disse Samantha Burgess, climatologista do observatório europeu Copernicus.