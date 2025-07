Observatório ALMA captura imagens mais detalhadas dos primórdios do universo

O observatório ALMA, com o radiotelescópio mais potente do mundo e situado no norte do Chile, revelou nesta terça-feira (1º) as imagens mais detalhadas até agora dos primórdios do universo, que permitem observar o gás frio que formou as primeiras galáxias.

"Nunca tínhamos conseguido tanto detalhe e profundidade em galáxias do universo primordial", disse à AFP Sergio Martín, chefe do Departamento de Operações Científicas do ALMA, durante a apresentação das fotografias em Santiago.