Jannik Sinner passa com facilidade pela 1ª rodada de Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, passou com facilidade pela primeira rodada do torneio de Wimbledon, ao derrotar seu compatriota Luca Nardi (N.95) nesta terça-feira (1º). Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-0, em uma hora e 48 minutos.

O número 1 do mundo, que completará 24 anos em agosto, teve que esperar até o décimo game do primeiro set para quebrar pela primeira vez o serviço de Nardi e fechar a parcial. No segundo set, conseguiu uma quebra logo de cara e só administrou a vantagem para fazer 2 a 0. No set seguinte, aplicou um 'pneu' e selou a vitória sem grandes sustos. "Estou muito feliz de voltar aqui, a um lugar tão especial para mim", disse Sinner, cujo melhor resultado em Wimbledon é a semifinal de 2023. "Jogar contra um italiano é má sorte, mas um dos dois tinha que passar, e por sorte fui eu", acrescentou.

Depois de derrotar Nardi, Sinner, que chega a Londres querendo esquecer a derrota na final de Roland Garros para o espanhol Carlos Alcaraz e a eliminação na segunda rodada no ATP 500 de Galle, vai enfrentar na segunda rodada o australiano Aleksandar Vukic (N.93). Outro italiano, Lorenzo Musetti (N.7), semifinalista em Wimbledon em 2023, foi eliminado nesta terça-feira ao perder de forma surpreendente para o veterano georgiano Nikoloz Basilashvili (N.126), de 33 anos, que já foi Top 20 da ATP (em 2019). Protagonista de uma temporada brilhante no saibro, que terminou com sua desistência na semifinal em Roland Garros devido a uma lesão, Musetti perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6, 7-5 e 6-1.